Schock für Liverpool-Star Salah: Einbruch in der Heimat

In das Haus von Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah in Kairo wurde laut ägyptischen Medienberichten vom Sonntag eingebrochen. Demnach untersucht die Polizei die Vorgänge, die sich in Abwesenheit des in England engagierten Ägypters abgespielt haben sollen. Unklar war vorerst auch, welche und wie viele Gegenstände entwendet wurden.

Einem Verwandten von Salah war das aufgebrochene Fenster aufgefallen. Laut der ägyptischen Zeitung Al-Ahram sollen einige Elektrogeräte gestohlen worden sein. Details sollen die Bilder der Überwachungskameras liefern.