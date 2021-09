Schock für Christopher Dibon: Der Rapid-Kapitän wurde operiert

Damit der Abwehrchef ohne Stress zurückkehren kann, verschob Trainer Didi Kühbauer das Comeback in die Vorbereitung auf die aktuelle Saison. Am 28. Juli, beim 0:2 in Prag wurde Dibon für den angeschlagenen Leo Greiml nach 60 Minuten eingewechselt.

Schritt zurück

EM-Starter Adam Hlozek war natürlich ein undankbarer Auftaktgegner, aber der selbstkritische Routinier erkannte, dass noch etwas fehlt zum Stammspieler. Dibon ließ sich nach Rücksprache mit Kühbauer zu Rapid II versetzen. Die Spielpraxis bei den Amateuren sollte die nötige Form zurückbringen.

„Dieser Schritt zeigt, welch großartiger Mensch und Sportler der Dibi ist. Er versteht, dass wir in den englischen Wochen kaum normal trainieren können und will deshalb lieber selbst beim Zweierteam spielen“, jubelte Kühbauer und hoffte auf eine Rückkehr in alter Stärke nach der Länderspielpause.