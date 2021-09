U21-Teamspieler beklagt Rassismus: ÖFB stellte sich vor Aiwu

Nach der 1:3-Niederlage gegen Norwegen will die U21 in der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan „ein Zeichen setzen“. „Ich will sehen, dass jeder einzelne Spieler das Norwegen-Spiel vergessen machen möchte. Niederlagen passieren, sind schmerzhaft, aber wichtig ist, dass man danach wieder aufsteht und voll angreift“, erklärte Gregoritsch vor dem Heimspiel am Dienstag in Ried (18.00 Uhr/live ORF Sport +).

Mit einem Sieg und einer Niederlage aus zwei Quali-Spielen steht die rot-weiß-rote Auswahl bereits etwas unter Druck. Der Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die 2023 in Rumänien und Georgien stattfindet.