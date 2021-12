Schnee schaufeln in Kärnten: WAC musste Spielbeginn verschieben

Zum Match

Laut Papierform ist die Ausgangsposition vor dem Duell am Sonntag in der Lavanttal-Arena zwischen dem WAC und dem SCR Altach klar. Auf der einen Seite steht der Tabellendritte, der sieben seiner jüngsten acht Pflichtspiele gewonnen hat, auf der anderen Seite das Schlusslicht, das zuletzt vier Niederlagen in Folge ohne ein einziges erzieltes Tor kassiert hat.

Trotzdem warnte WAC-Coach Robin Dutt davor, die Partie als klare Angelegenheit für seine Mannschaft zu sehen. "Als Favorit zu gelten, wird uns nicht helfen, das macht sich auf dem Platz seltenst bemerkbar. Da sind alle Spiele eng", betonte der Deutsche. "Wer bei den Buchmachern die bessere Quote hat, spielt für Sonntag keine Rolle."