Schlager bei Inter Mailand: ÖFB-Star Alaba vor CL-Debüt für Real

Jeder Sieg bringt 2,8 Millionen Euro, ein Unentschieden nur 930.000. Der Einzug ins Achtelfinale bringt 9,6 Millionen Euro, der ins Viertelfinale zusätzlich 10,6, der ins Semifinale 12,5 und der ins Finale 15,5. So kann der Sieger des Endspiels in St. Petersburg allein an Prämien 82,5 Millionen Euro verdienen.

3,5 Milliarden schätzt die UEFA, dass sie diese Saison im Europacup verteilt, zwei Milliarden gibt es dabei für die Klubs, die in der Champions League spielen. 300 Millionen Euro werden über den „Market Pool“ verteilt, dabei wird bewertet, welches Interesse die Klubs in ihren Ländern generieren (TV-Quote, aber auch das Abschneiden in der Meisterschaft).