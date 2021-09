CL-Duell bei Liverpool: Milan erstmals zu Gast an der Anfield Road

Liverpool gegen AC Milan ist am Mittwoch eines der Schlagerspiele zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League. Für die Mailänder das erste Wettbewerbsspiel an der Anfield Road. In der Champions League gab es zwei Duelle, 2005 und 2007. Beides waren Endspiele, 2005 gewann Liverpool in Istanbul die Champions League, 2007 setzte sich Milan in Athen durch.

Milan tut sich traditionell schwer gegen englische Teams. Den letzten Sieg gab es im Februar 2012 mit einem Sieg in der Champions League gegen Arsenal. Wobei: Für Mailand ist es ein lange ersehntes Comeback in der Königsklasse. Dort fehlte man seit dem Aus gegen Atletico Madrid im März 2014.