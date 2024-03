Schlager am Ostersonntag: Steirer-Tore oder Salzburger Festspiele

10

Mal in Serie wurde Salzburg Meister (stets seit 2014), damit sind sie gegenwärtig hinter den Bayern (seit 2013), die heuer allerdings nur bedingte Chancen haben, das Dutzend vollzumachen, die Nummer zwei. Nummer eins in der ewigen Bestenliste in Europa ist Skonto Riga. Der Klub konnte 14-mal in Lettland en suite triumphieren (1991 bis 2004) und dürfte bei Meisterfeiern schon Rabatt bekommen haben. Dasselbe Kunststück gelang auch dem Lincoln Red Imps FC (2003 bis 2016), der in Gibraltar wohl überschaubare Konkurrenz hatte, aber es 2021 sogar in die Gruppenphase der Conference League schaffte. Den Weltrekord hält aber ein völlig unbekannter Klub: Der Tafea FC gewann 15-mal in Folge die Meisterschaft der vanuatuischen Port Vila Football League (1994 bis 2009).