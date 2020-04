Schiris während Corona: Training in Eigenregie, Honorar pro Spiel

Trainiert werden muss in Österreich trotzdem. „Es gibt schon Trainer für uns, wir müssen gerade in diesen Zeiten aber viel in Eigenregie schaffen“, erzählt Lechner.

Wie wichtig das Training auch während der Pause ist, betont der regelmäßig zum Besten seiner Zunft gewählte Schiedsrichter: „Es geht nicht nur um die Ausdauer, sondern auch um Schnelligkeit und Reaktionsvermögen. Dazu muss auch die Körpersprache stimmen. Ich mache mir viele Gedanken über den Kommunikationsprozess.“

Oft reagieren Spieler, Trainer und Fans mehr auf die Art der Spielleitung, als auf die Entscheidungen an sich. Der 37-Jährige sagt: „Wenn ich in gewissen Situationen proaktiv agiere und nicht nur reagiere, störe ich das Spiel am wenigsten. Die Aufgabe hat sich hin zu einem Spielleiter entwickelt, der Konflikte moderieren und auch mal schlichten muss.“

Da es dabei auch Körperkontakt geben kann, warnt Lechner: „Es ist wichtig, dass die Schiedsrichterteams ausreichend und zeitgerecht vor den Geisterspielen auf Corona getestet werden.“