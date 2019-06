Schick will die Mentalität eines Meisters zu Rapid bringen

Bei mehr als 30 Grad im Schatten und vor mehr als 100 Fans begann Rapid am Donnerstag vor dem Happel-Stadion mit der Saisonvorbereitung. Es waren aber nur ein paar lockere Übungen, am Freitag stehen die Leistungstests an.

Einer, der Leistungsträger in der neuen Mannschaft werden will, ist Thorsten Schick. Der Steirer kommt nach zwei Meistertiteln mit YB Bern mit einer Menge Selbstvertrauen zu den Wienern. „Ich bin in der fantastischen Lage gewesen, dass ich ein Angebot von Bern und von Rapid gehabt habe." In Bern ist Schick gereift: "Ich bin drei Jahre älter geworden, meine Entwicklung ist nach oben gegangen und ich bin Vater geworden."