Samuel Ipoua: "Violett macht mich nervös"

Nein. Ich habe einen guten Kontakt zu den Managern Ebner und Kuhn. Ich will nicht den Job von jemanden, sondern Rapid helfen und gute Spieler bringen.

Wurden Sie von Gegenspielern wie Ogris oder Rachimov auch so angesehen, wie Sie es mit Schiedsrichtern schildern?

Nein. Ich könnte mit Ogris und Rachimov Spaß haben, weil sie Temperament haben. Das funktioniert immer gut. Ich habe nichts gegen sie. Aber ich habe was gegen Austria. Ich mag Violett nicht. Violett macht mich nervös – das war immer so, wenn in dieser Farbe etwas auf mich zugekommen ist (lacht) . Als ich verletzt war, habe ich mit Rachimov trainiert. Es war kein Problem, er hatte nichts Violettes an.

Sie wären also auch niemals zur Austria gewechselt?

Als ich Probleme mit Rapid gehabt habe, haben Vertreter der Austria und von Sturm Graz mit mir geflirtet. Aber ich habe gesagt: Da gehe ich lieber nach China. Der Mann aus Graz hat gelacht. Aber ich bin in Grün gekommen und in Grün gegangen. Und ein bisschen rot ...

Hat es damals auch Probleme mit Rassismus gegeben?

Ich habe in keinem Stadion Rassismus gespürt. Sehr wohl aber in Wien bei der Polizei. Wenn ich vom Urlaub in Frankreich zurückkam, musste der Herr Ipoua immer als einziger seine Tasche öffnen. Wenn ich etwas trinken war, wurde ich immer von Polizisten verfolgt.

Nach Ihrer Zeit bei Rapid waren Sie auch in Deutschland. Wie erging es Ihnen dort?

Es war witzig. Bei Mainz war Jürgen Klopp mein Zimmerkollege. Er hat immer Bier getrunken. Einmal sagte er: ‚Sammy, ich werde einmal der beste Trainer in Deutschland sein.‘ Ich hab’ damals nur gesagt ‚trink dein Bier und lass mich in Ruhe‘. Wenn man ihn damals gekannt hat, konnte man sich nicht vorstellen, dass er diesen Traum verwirklicht.

Peter Schöttel hat über Sie erzählt, dass Sie ein „ganz schlechter Autofahrer“ waren.

(lacht laut) Ja, da ist manchmal was passiert in der Straße vor dem Stadion. Einmal habe ich mit Marek Penksa ein kurzes Rennen gemacht. Er gab in seinem Ferrari Gas und hat natürlich gewonnen.

Dieses Interview entstand in Kooperation mit Abseits.at. Die Langversion des Interviews finden Sie hier.