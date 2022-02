Junuzovic und die Bayern: "Das größte Highlight meiner Karriere"

KURIER: In Ihrer Karriere haben Sie viele tolle Spiele erlebt. Welche Bedeutung hat für Sie persönlich ein Duell mit Bayern?

Zlatko Junuzovic: In der jetzigen Situation ist es vielleicht das größte Highlight meiner Karriere. Natürlich hatte ich schon viele überragende Spiele mit toller Atmosphäre, vor allem in Bremen. Aber von der Gesamtsituation her gesehen, für mich – nach der langen Verletzung – ist das Spiel ganz weit oben anzusiedeln. Ich freue mich, dabei zu sein. Für unsere jungen Spieler ist es überragend, wir spielen gegen einen der besten Klubs der Welt, vielleicht gegen den besten überhaupt.

Welches Spiel war bisher Ihr Highlight?

Das Nationalteam ist dabei sehr weit oben, vor allem die EM-Quali für 2016. Da hatte man jedes Jahr ein bis zwei herausragende Spiele, an die man sich zurückerinnert. Da geht es viel um die Emotionen. Ich hoffe, dass ich am Donnerstag sage, dass der Mittwoch überragend war.