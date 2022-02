Vor dem CL-Kracher gegen die Bayern: Wie Salzburg überraschen will

„Absolute Weltklasse“

Die Ausgangslage ist unterschiedlich. Während Salzburg in diesem Jahr zwei Siege in zwei Spielen gefeiert hat, setzte es für die Bayern zuletzt eine überraschende 2:4-Niederlage in Bochum. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund weiß jedoch: "Sie haben selten zweimal hintereinander verloren." Trainer Jaissle sieht das ähnlich: "Jetzt wollen sie es natürlich wiedergutmachen." Ihre letzte Auswärtsniederlage in der Champions League kassierten die Münchner 2017. Ihre Bilanz in der Gruppenphase im Herbst: Sechs Spiele, sechs Siege, 22:3 Tore. "Absolute Weltklasse. Da sieht man, was für eine Wucht auf uns wartet", zieht Jaissle den Hut.