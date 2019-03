Salzburger Europacup-Bilanz: Viele Millionen und ein Trauma

Es bleibt dabei: Schießen die Salzburger unter Trainer Marco Rose in einem Europacup-K.-o.-Duell kein Auswärtstor, dann scheiden sie aus. Im Europa-League-Achtelfinale gegen Napoli war dies in den vergangenen beiden Saisonen zum vierten Mal so, zum vierten Mal kam das Aus. Die K.-o.-Bilanz des Deutschen ist in dieser Saison mit 2:2 deshalb nur ausgeglichen, ingesamt ist diese mit 7:4 allerdings weiterhin positiv.