Nach dem Salzburger Ausscheiden gegen Napoli: "Wir sind stolz"

Salzburg-Trainer Marco Rose war nach dem unglücklichen Ausscheiden seiner Truppe, die letztlich dafür bestraft worden ist, dass man im Hinspiel durch Dabbur und Gulbrandsen zwei Topchancen ausgelassen hat, Hin- und Hergerissen: „Es ist eine Mischung aus großer Enttäuschung und Stolz, auf die Mannschaft und die Fans. Fußball ist Entwicklung und Tagesgeschäft. Wir haben auch heute gut reagiert auf ein Hinspiel, die Jungs haben extrem viel investiert und haben guten Fußball gespielt. Wir sind leider bitter bestraft worden für einen frühen Fehler.“

Auch die Spieler sahen die bravouröse Leistung, die zwar viel Lob brachte, aber eben nicht zum anvisierten Aufstieg ins Viertelfinale führte, zwiespältig. "Wir haben zwar keinen Grund zu feiern, aber wir können sehr stolz auf die Leistung sein. Gegen so eine starke Mannschaft musst du alle Prozente rauskitzeln, das haben wir gemacht und daher verdient gewonnen", meinte Stefan Lainer. Der Rechtsverteidiger, der im Sommer 2018 kurz vor einem Wechsel zu Napoli gestanden war, wusste, woran es letzlich lag: "Entscheidend war, dass sie das Auswärtstor gemacht haben und wir nicht. Wir haben in Neapel zu viel liegen gelassen. Aber wir haben heute bewiesen, was in uns steckt, dass wir so eine Top-Mannschaft auch schlagen können."

Talentprobe

Nach Spielendende lagen Freud und Leid dicht beieinander, wie Dominik Szoboszlai befand. "Wir sind zufrieden mit der Leistung, aber enttäuscht, weil wir ausgeschieden sind", sagte der Teenager. "Wir haben aber heute ganz Europa gezeigt, wie wir Fußball spielen können. Das wollen wir jetzt in die nächsten Wochen mitnehmen und die Meisterschaft und den Cup gewinnen", erklärte der 18-jährige Ungar, der bei seinem Europacup-Debüt im Mittelfeld eine Leistung wie ein Routinier ablieferte. "Ich bin nie nervös. Ich habe das gemacht, was ich kann, und ich glaube, dass es gut gelaufen ist."