Salzburg verspielt in Ried 2:0-Führung

Michael Angerschmid (Ried-Trainer): "Wir haben sehr stark begonnen. Unerklärlicherweise sind wir dann zurückgefallen, haben uns vom schnellen Kombinationsspiel der Salzburger beeindrucken lassen, sind aber nach dem Anschlusstreffer gut zurückgekommen. Dann hat meine Mannschaft wirklich Moral gezeigt und verdient den Ausgleich gemacht. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit um einiges besser auf das Spiel der Bullen einstellen können. Die Chance auf die Europa League besteht, wir werden uns zu 100 Prozent auf dieses Spiel vorbereiten und sind in der Lage, Rapid in Wien zu schlagen."

Thomas Gebauer (Torhüter Ried): " Red Bull Salzburg hat eine gute Saison gespielt, nur war die Austria Wien überragend."

Roger Schmidt (Salzburg-Trainer): "Wir haben sehr gut angefangen, sind verdient 2:0 in Führung gegangen, hätten das 3:0 machen müssen und haben dann unerklärlicherweise nach dem Anschlusstreffer die fußballerische Linie verloren. Wir wollten eigentlich ohne Verlustpunkte die Saison beenden, deshalb bin ich schon enttäuscht. Allerdings ist es gegen Ried sehr schwer zu spielen.

"Der Hauptknackpunkt ist, dass die Wiener Austria 82 Punkte gemacht hat, das ist sensationell und dazu kann man nur gratulieren. Über die ganze Saison gesehen ist die Austria ein würdiger und verdienter Meister. Sie haben jetzt allen Grund zu feiern. Besondere Gratulation und Kompliment an Peter Stöger."

Kevin Kampl (Spieler Salzburg): "Respekt an die Austria, sie sind ein würdiger Meister. Sie waren cleverer und konstanter als wir. Wir haben uns sicher mehr erhofft. Wir mussten einige Rückschläge hinnehmen, haben aber trotzdem eine tolle Rückrunde gespielt und können darauf aufbauen."

Eddy Gustafsson (Torhüter Salzburg): "Gratulation an die Austria. Mit dieser Konstanz haben sie die Meisterschaft verdient. Wir sind Zweiter, aber auch das sehe ich positiv. Denn wir sind in den letzten Runden als Mannschaft zusammengewachsen. Das junge Team nimmt eine gute Entwicklung und ich denke, dass man in Salzburg mit dieser Mannschaft noch viel Freude haben wird."