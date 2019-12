Salzburg hat ein klares Ziel: 9 Punkte aus 3 Spielen

Im Salzburg-Lager fiebern alle dem großen Champions-League-Schlager gegen Liverpool am Dienstag entgegen. Zuvor wartet auf die Schützlinge von Coach Jesse Marsch aber noch das Bundesliga-Heimduell mit Aufsteiger WSG Tirol am Samstag (17.00). "Der Fokus war in dieser Woche nicht auf Liverpool, sondern ganz klar auf Tirol gerichtet", betonte Marsch am Donnerstag.

Ein gutes Spiel mit einem Erfolg sei die beste Vorbereitung für die für den Aufstieg ins Achtelfinale entscheidende Heimpartie gegen den Titelverteidiger in der "Königsklasse". Wer gegen Tirol zum Einsatz kommen wird, ließ der US-Amerikaner offen. "Es ist uns noch nicht klar, welche Mannschaft auflaufen wird", sagte Salzburgs Trainer. Eines kündigte er allerdings an, nämlich einen Startelfeinsatz von Topstürmer Erling Haaland.

Das Ziel sind ganz klar drei Punkte - wie auch in den ausstehenden Spielen im Jahresfinish gegen Liverpool und in Hartberg (14. Dezember). "Wir brauchen neun Punkte aus den restlichen drei Spielen", betonte Marsch. In der Liga beträgt der Vorsprung auf Verfolger LASK nur zwei Punkte, in der Champions League hilft im Kampf um den Aufstieg nur noch ein Sieg weiter.