England: Mane überragte beim 5:2-Sieg von Liverpool im Derby

Sadio Mane war der überragende Spieler beim 5:2-Erfolg von Liverpool gegen Everton. Der ehemalige Salzburg-Spieler, der am Dienstag mit Liverpool erstmals in einem Pflichtspiel wieder in Österreich aufläuft, bereitete im Liverpooler Derby die ersten Tore mit großartigen Pässen vor. Erst spielte er Origi (6.) genial in den Lauf, danach war der Schweizer Shaqiri (17.) der Nutznießer. Und es ging munter weiter mit dem Toreschießen in dieser hochklassigen Partie. Michael Keane brachte Everton zum 1:2 heran (21.). Aber nur zehn Minuten danach erhöhte Origi auf 3:1. Mane durfte aber noch vor der Pause feiern, nach einem Konter spielte Alexander-Arnold auf den 27-jährigen Senegalesen, der direkt übernahm und zum 4:1 traf. Everton gab aber nicht auf, kam in der Nachspielzeit durch Richarlison der ersten Halbzeit noch auf 2:4 heran. Sechs Tore vor der Pause – damit konnte die zweite Halbzeit nicht dienen. Wijnaldum stellte in der 90. Minuten noch den Endstand von 5:2 her. Superstar Salah wurde auf der Bank geschont, Firmino erst in der 73. Minute eingetauscht.