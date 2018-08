Salzburg-Goalie Stankovic: "Viele haben mich abgeschrieben"

"Wenn du nicht regelmäßig spielen darfst und von draußen zuschauen musst, ist das nicht leicht. Ich habe versucht, dranzubeiben, mich weiterzuentwicklen, anzubieten. Diese Geduld hat sich ausgezahlt", sagte Stankovic nun. In der Liga hat er alle drei Partien absolviert, zudem jene gegen Tetovo. "Ich habe auch die andere Seite des Fußballs erlebt in den vergangenen Jahren. Es ist sehr positiv, was jetzt passiert. Ich genieße es", meinte der reaktionsschnelle 1,86-Meter-Mann, der nicht zuletzt auf der Linie und im 1:1 glänzt.

Rose baute Stankovic wieder auf

Im Sommer 2015 kam er mit viel Vorschusslorbeer von Grödig zum Meister. "Ich bin keiner, der wo hinwechselt, um auf der Bank zu sitzen", sagte er damals. Trainer Peter Zeidler setzte prompt auf den Neuzugang, der aber leistete sich Patzer und musste im schwierigen Herbst ins zweite Glied zurück. Eine Situation, die sich unter Coach Oscar Garcia, der im Winter 2015/16 übernahm, nicht änderte.

Erst der nunmehrige Trainer Marco Rose, der seit Sommer 2017 seine Erfolgsgeschichte schreibt, baute Stankovic langsam wieder auf. "Vom Vertrauen her, ist es etwas ganz Anderes im Vergleich zu manch anderem Trainer davor", sagte Stankovic. "Marco Rose geht auf die Spieler zu, redet mit ihnen. Vertrauen ist eine der wichtigsten Sachen, die es im heutigen Fußball gibt. Und das genieße ich jetzt bei Rose, es tut mir gut. Ich glaube auch, dass man es an meinen Leistungen sehen kann, und ich hoffe, dass ich konstant bleibe."

Gelingt das, winkt die auch die Nummer eins in Österreichs Nationalteam. Im Juni holte ihn Teamchef Franco Foda erstmals in den Kader, die Konkurrenz lautet derzeit Heinz Lindner, Jörg Siebenhandl und Richard Strebinger. "Natürlich muss es das Ziel sein, irgendwann eine fixe Größe im Nationalteam zu werden", meinte Stankovic dazu. Druck will er keinen verspüren. "Das wäre ein Zuckerl. Wenn es klappt, wäre ich froh, wenn nicht, versuche ich weiter, hier meine Leistung zu bringen." Dass der Mann mit serbischen Wurzeln, der im Alter von fünf Jahren nach Österreich kam, für Serbien spielen könnte, sei kein Thema: "Ich habe nur den österreichischen Pass, und das wird in Zukunft auch so bleiben."