Salzburg in Skopje: Der schnelle Weg zu zehn Millionen Euro

Mit einem 3:0-Heimsieg im Gepäck reiste Salzburg zum Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Shkëndija nach Skopje (20.15 Uhr, live Puls 4). Die Partie findet in der mazedonischen Hauptstadt statt, weil das Stadion im 50 Kilometer entfernten Tetovo nicht tauglich für Europacup-Spiele ist.

Salzburg-Trainer Marco Rose warnte aber schon nach dem turbulenten Hinspiel, in dem der Meister aus Mazedonien sein österreichisches Pedant 20 Minuten in der ersten Hälfte mehr als forderte: „Wenn wir nicht aufpassen, dann steht es schnell 0:1.Und dann gehen Dinge los, die im Fußball schon recht häufig passiert sind. Es gilt, keine Sekunde nachzulassen.“

3:0-Vorsprünge sind natürlich schon verspielt worden, auch wenn das sehr selten passiert. Eine österreichische Mannschaft hat dies zuletzt vor 28 Jahren „geschafft“: Die Admira schied 1990 in der dritten UEFA-Cup-Runde gegen Bologna nach Elfmeterschießen aus.

Damals waren die Vorzeichen aber andere. Admira hatte schon im Heimspiel gegen den Serie-A-Klub großes Glück gehabt, der Ungar Detari traf in der Südstadt drei Mal nur Stange oder Latte.

Im Rückspiel ging dann aus Sicht der Admira alles schief, was nur schief gehen konnte: ein frühes Gegentor, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, eine Rote Karte für Kühbauer und ein Elferschießen mit 16 Versuchen, in dem just den Routiniers Elsner, Degeorgi und Dötzl die Nerven versagten.