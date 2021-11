Salzburg gibt nach erster Pleite nicht auf: "Haben noch zwei Endspiele"

Salzburg bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer in der Gruppe G, hat noch zwei Matchbälle. Das Achtelfinale als Ziel wollte Trainer Jaissle aber auch auf Nachfrage nicht bestätigen: "Das Ziel Achtelfinale ist ja auch medial gesteuert. Mein Ziel ist es, diese Art von Fußball permanent auf den Platz zu bekommen. So wollen wir auch die nächsten zwei Spiele machen."

Keine Sorgen

Ein bisschen anders sieht das Verteidiger Rasmus Kristensen: "Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, wir haben noch zwei Endspiele." Stimmt: Gelingt in Lille oder zu Hause gegen Sevilla ein Sieg, steht Salzburg auf jeden Fall im Achtelfinale.

Dazu braucht der österreichische Meister aber wohl auch wieder einen Karim Adeyemi in Topform. Der Torjäger hatte in Wolfsburg nicht seinen besten Tag und ging mit sich selbst hart ins Gericht: "Heute bin ich extrem enttäuscht von mir selber. Man kann nicht viel machen, aber wir schauen weiter nach vorne."

Den Kopf in den Sand stecken wird in Salzburg jedenfalls keiner. Kristensen: "Du kannst ein Spiel verlieren, es ist ganz normal. Machen fast alle Vereine so."