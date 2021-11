Champions League: Titelverteidiger Chelsea mit 1:0-Sieg in Malmö

Titelverteidiger Chelsea hat am Dienstag mit einem 1:0-Sieg bei Malmö FF in Gruppe H der Champions League seine Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Phase weiter erhöht. Den Treffer für die Londoner erzielte Hakim Ziyech nach Pass von Callum Hudson-Odoi (56.).

Nach dem dritten Erfolg im vierten Spiel hat die Truppe von Trainer Thomas Tuchel zumindest vorübergehend mit Juventus Turin gleichgezogen, die Turiner empfangen am späteren Abend Zenit St. Petersburg.