Wolfsburg stoppt Salzburgs Erfolgslauf in der Champions League

Salzburg kann also doch noch verlieren. Ausgerechnet in der Autostadt sollte der Bullen-Motor erstmals in dieser Saison ins Stocken geraten. Salzburg verpasste es in Wolfsburg nicht nur, das Achtelfinal-Ticket vorzeitig zu lösen. An einem Abend der Premieren kassierte der österreichische Meister die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison. Das 1:2 bedeutete auch, dass Trainer Matthias Jaissle zum ersten Mal überhaupt seit er Salzburg-Trainer ist, als Verlierer vom Platz gehen musste.