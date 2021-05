Salzburg gegen den LASK: Ein Cupfinale mit turbulentem Vorspiel

Salzburg und der LASK sind in aller Munde, aber über das Spiel wurde kaum gesprochen. Tatsächlich, um 20.30 Uhr wird am Samstag in Klagenfurt der erste Titel ausgespielt: Der LASK fordert Titelverteidiger Salzburg im Cupfinale. Das Vorspiel verläuft turbulent.

Was bringt der Cupsieg?

Anders als zuletzt ist der Cupsieger nicht mehr automatisch für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert, sondern für das Play-off. Sollte der Einzug misslingen, geht es in einer Gruppe der neuen (nicht so lukrativen) Conference League weiter. Sollte Salzburg erneut den Pokal gewinnen, erbt der Liga-Dritte diese Europacup-Vorteile.

Warum wäre ein LASK-Sieg außergewöhnlich?

Länger als alle anderen großen Vereine wartet der LASK auf einen Titel: 1965 gab es das Double. Ein Sieg bei der historischen Chance (letzter Finaleinzug: 1999) „wäre nicht hoch genug einzuschätzen“, weiß Trainer Dominik Thalhammer.

Stört Trainer Marsch Salzburgs Vorbereitung?

„Jetzt zählt nur noch das Cup-Finale“, sagte Jesse Marsch am Donnerstag bei der Vorstellung seines Nachfolgers Matthias Jaissle.