Knie kaputt: Ende der Karriere für Rapidler mit nur 25 Jahren

"Alles versucht"

Sportdirektor Zoran Barisic, der als Trainer 2015 Szanto die Chance auf eine große Karriere vorhergesagt hat, sagt: „Es tut mir sehr leid für Tamas, denn er ist nicht nur ein hervorragender Fußballer, sondern auch toller Mensch und großer Kämpfer. Wir haben als Verein alles versucht um ihn bei seinen Comeback-Bemühungen zu unterstützen, aber gegen manche Verletzungen ist man leider machtlos. Ich freue mich aber sehr, dass wir ihn zum Einstieg in die Karriere nach der Karriere in unserer Akademie an Bord haben werden."

Szanto wird in mehreren Bereichen eingeschult: "Tamas wird in der Akademie in verschiedenen Bereichen lernen können und ich bin sicher, dass er für viele Aufgaben geeignet ist. Ich und wir alle freuen uns, dass Tamas Szanto dem Verein erhalten bleibt.“