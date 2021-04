Rapid-Coach Didi Kühbauer: "Das ist ein Zeichen von Qualität"

Sprachs, um dann noch mit aller Deutlichkeit festzuhalten. "Wir schauen nur auf uns."

Und da sah Kühbauer am Tivoli gegen WSG Tirol eine Rapid-Mannschaft, die sich das Leben selbst schwer machte. Das 3:2 spiegelt nicht das wahre Kräfteverhältnis wider. "In den ersten 45 Minuten waren wir Lichtjahre entfernt", meinte Tirol-Coach Thomas Silberberger.

Dass Rapid trotzdem nur mit 1:0 in die Halbzeit ging, lag an der fehlenden Entschlossenheit im Abschluss. "Wir hätten 2:0, 3:0 führen müssen, da waren wir ein bisschen sorglos. Wir haben ein bisschen Harakiri gespielt", kritisierte Kühbauer, der am Ende aber dann doch voll des Lobes für seine Mannschaft war.