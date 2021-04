Die Partie begann so, wie das Duell am Sonntag in Hütteldorf geendet hatte: Mit jubelnden Rapidlern. Bereits nach fünf Minuten lagen die Gäste am Tivoli voran. Freilich ohne großes Zutun, denn das 0:1 hatte sich WSG Tirol – wie am Sonntag – praktisch selbst geschossen.

Damals hatte Rapid noch von einem echten Eigentor durch Behounek profitiert, diesmal traf zwar mit Knasmüllner ein Grün-Weißer, aber die perfekte Vorlage lieferte ein Tiroler. Aushilfsverteidiger Smith servierte Knasmüllner den Ball dermaßen mustergültig, dass dieser gar nicht mehr daneben schießen konnte – 0:1 (5.).