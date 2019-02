Salzburg angelte sich ein Talent von Paris Saint-Germain

Amadou Haidara ist bereits im Jänner nach Leipzig gewechselt. Hannes Wolf folgt ihn im Sommer. Und auch Munad Dabbur wird Salzburg nach dieser Saison mit Ziel FC Sevilla verlassen. Österreichs Serienmeister steht mitten in einem großen Umbruch. Unter diesen Vorzeichen ist auch ein überraschender Transfer erklärbar, den die Salzburger am Mittwoch um 18 Uhr, also eine Stunde nach dem offiziellen Ende der Transferzeit, verkündeten.

Der 19-jährige Antoine Bernede wurde von Paris Saint-Germain verpflichtet. Über die genaue Vertragslänge wurde nichts bekannt, laut Aussendung von Red Bull unterschrieb der Franzose "einen langfristigen Vertrag". Der 1,77 m große zentrale Mittelfeldspieler war in der laufenden Saison bei denen ersten beiden Ligaspielen des französischen Meisters dabei, danach kam er nicht zum Einsatz. Der Grund dafür soll seine Weigerung gewesen sein, seinen im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag zu verlängern.