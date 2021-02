Salary Cap oder Superliga? Wie Corona den Fußball verändert

In der Deutschen Presse-Agentur DPA werden zwei Varianten skizziert:

SALARY CAP

Eine Gehaltsobergrenze für Fußballprofis wurde schon vor der Pandemie gern gefordert. Bislang überwogen aber die Bedenken: Wer würde sich daran halten? Und wie wäre sie mit europäischem Recht zu vereinbaren? Professor Nolte, der auch der „Taskforce Zukunft Profifußball“ der Deutschen Fußball Liga angehört, sieht dank Corona eine wachsende Bereitschaft bei Vereinen und Verbänden, „zur Dämpfung der Kostenspirale über Gehalts- und Budgetobergrenzen zu diskutieren“.

Nach dem Treffen der Taskforce sprach sich auch DFL-Chef Christian Seifert für einen „Salary Cap“ aus. Und der erfahrene Manager Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg erklärte in einem: Bislang habe es unter den europäischen Klubs „immer völlig unterschiedliche Interessen“ bei diesem Thema gegeben. „Ich habe aber den Eindruck, dass sich diese Interessen angleichen könnten. Nehmen Sie das Jahresminus von Juventus. In Spanien geht es auch um ganz andere Summen als bei uns. Die könnten also auch ein Interesse an Änderungen haben – zum Beispiel an einer Gehaltsobergrenze.“Auch ohne gesamteuropäische Regelung gibt es bereits erste Beispiele für interne „Salary Caps“.