Oliver Glasner über Sprints im Fußball und Irrtümer als Trainer

Oliver Glasner wurde am 28. August 1974 in Salzburg geboren, groß geworden ist er in Riedau in Oberösterreich. Er ist verheiratet mit Bettina, das Paar hat drei Kinder.

Als Fußballer spielte er von 1992 bis 2011 er in Ried, allerdings mit einer einjährigen Unterbrechung beim LASK 2003/’04. Trainer wurde er 2012, den LASK führte er 2017 in die Bundesliga, seit 2019 coacht er den VfL Wolfsburg.

5.040 Sprints (ab 25 km/h) und 15.387 intensive Läufe (20 bis 25 km/h) hat Wolfsburg diese Saison zurückgelegt – das ist jeweils Rekord in der deutschen Bundesliga. Glasners Punkteschnitt liegt bei 1,69 in bisher 72 Spielen.