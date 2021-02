Der Tempofußball von Klopp ist an seine Grenzen gestoßen

Mit jedem Spieltag der Premier League rutscht der FC Liverpool mehr in die Krise. In den letzten zehn Liga-Spielen gab es nur zwei Siege, nur neun von 30 möglichen Punkten wurden geholt. Und was fast noch schlimmer ist: Im Stadion an der Anfield Road gab es den letzten Sieg am 16. Dezember des Vorjahres. Die letzten drei Heimspiele in diesem Kultstadion wurden gar verloren, das passierte zuletzt im Jahr 1963. Zuvor, also bis zum 21. Jänner, hatte man keines von 68 Heimspielen verloren.

Fünf Jahre Höhenflug

Jürgen Klopp übernahm das Traineramt beim FC Liverpool im Oktober 2015. In der ersten Saison unter dem Deutschen erreichten die Reds das Finale der Europa League, in der zweiten spielten sie wieder in der Champions League, in der dritten Saison standen sie im Finale der Champions League, in der vierten Saison gewannen sie diese. Und zur Krönung holten sie in der fünften Saison unter Klopp erstmals seit 30 Jahren wieder den Meistertitel. Das war im Juni 2020.

Etwas mehr als ein halbes Jahr später kassierte Liverpool am Samstag mit dem 1:3 in Leicester – beim 300. Spiel unter Trainer Klopp – die dritte Niederlage in Folge, liegt zwar noch auf Platz vier in der Tabelle, aber schon 13 Punkte hinter Leader Manchester City. Liverpool muss in dieser Situation nicht nur die Titelverteidigung abschreiben, es wird auch heftig an Klopps Denkmal gekratzt.

Klopp und seine Ausreden

Roy Keane, einst der Leader der großen Mannschaft von Manchester United, sagte zuletzt im TV: „Sie sind schlechte Champions.“ Er meinte damit, dass ihm die ständigen Ausreden von Trainer Klopp auf die Nerven gehen. In England wird der 53-Jährige praktisch schon seit seiner Ankunft als „König der Ausreden“ bezeichnet. Einmal ist es das Wetter, dann der Schiedsrichter, ein anderes Mal sind es individuelle Fehler – und vor allem das Verletzungspech.