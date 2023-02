Flaschenwurf ins Publikum: Eklat um Ex-Salzburg-Trainer Schmidt

Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt droht in Portugal nach einem Eklat eine Sperre: Der deutsche Coach des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon wurde beim 2:0-Sieg beim FC Vizela am Samstag des Feldes verwiesen, weil er eine Plastik-Wasserflasche ins Publikum zurückwarf. Die Flasche war zuvor kurz vor dem Abpfiff von der Tribüne hinter der Benfica-Bank aufs Feld geflogen und hätte Schmidt, der das entscheidende Tor zum 2:0 bejubelte, fast am Kopf getroffen.