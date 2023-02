Jürgen Klinsmann gibt ein Comeback als Fußball-Teamchef

Jürgen Klinsmann wird neuer Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft. Das teilte der nationale Fußballverband am Montag in Seoul mit, der Vertrag des Deutschen läuft bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der 58-jährige Klinsmann folgt auf den Portugiesen Paulo Bento, der nach dem Aus im Achtelfinale der WM in Katar zurückgetreten war.