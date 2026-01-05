Unglaublich: Bayerns Champions-League-Sieger von 2001 ist immer noch top

Es ist kaum zu glauben, aber Roque Santa Cruz spielt immer noch. Und die mittlerweile 44-jährige Stürmerlegende aus Paraguay hat einen neuen Klub..

Der frühere Star von Bayern München (1999 bis 2007), mit denen er 2001 die Champions League gewann, wechselte zum Jahreswechsel nochmal innerhalb der 1. Liga Paraguays von Libertat zu Nacional Asunción. Er wechselt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis Ende 2026.

Zu seinem neuen Trainer Felipe Giménez gibt es eine recht imposante Beziehung: Beide sind 1981 geboren und durchliefen gemeinsam die Nachwuchsabteilung von Olimpia Asunción sowie paraguayische Jugendnationalteams.