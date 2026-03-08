Sport-Club verspielt Sieg in letzter Minute

Von Lukas Bergmann und Fabio Tartarotti Am Freitag hätte der Wiener Sport-Club die Möglichkeit gehabt, sich aus dem Sumpf des unteren Tabellendrittels zu befreien. Der FavAC hatte aber andere Pläne.

Nicholas Wunsch brachte die Hernalser – die noch auf dem Ausweichplatz in Hirschstetten spielten – früh in Führung. Auf Grund der langen Wartezeit vor der Hirschstettner Kantine (zwischenzeitlich 45 Minuten) versäumten einige WSC-Fans das Tor, wurden dafür aber mit kühlem Bier und den legendären Speckstangerln vertröstet. Der Sport-Club legte nicht nach und verwaltete die knappe Führung. Die Passivität rächte sich jedoch in der Nachspielzeit.