Fußball

Sport-Club verspielt Sieg in letzter Minute

Nach langer Führung gegen Underdog FavAC mussten sich die Hernalser mit einem Punkt zufrieden geben.
08.03.2026, 18:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

WSC - FavAC

Von Lukas Bergmann und Fabio Tartarotti

Am Freitag hätte der Wiener Sport-Club die Möglichkeit gehabt, sich aus dem Sumpf des unteren Tabellendrittels zu befreien. Der FavAC hatte aber andere Pläne. 

Nach nur zwei Spielen: SC Neusiedl entlässt Muhammet Akagündüz

Nicholas Wunsch brachte die Hernalser – die noch auf dem Ausweichplatz in Hirschstetten spielten – früh in Führung. Auf Grund der langen Wartezeit vor der Hirschstettner Kantine (zwischenzeitlich 45 Minuten) versäumten einige WSC-Fans das Tor, wurden dafür aber mit kühlem Bier und den legendären Speckstangerln vertröstet. Der Sport-Club legte nicht nach und verwaltete die knappe Führung. Die Passivität rächte sich jedoch in der Nachspielzeit. 

Start der "Wochen der Wahrheit": Wiener Viktoria dominiert Retz

Nach einer Nachlässigkeit in der Abwehrkette erzielte Leon Najdovski (93.) den späten Ausgleich für die Gäste aus Favoriten. Ein letztes Aufbäumen des WSC blieb zum Missfallen der Zuseher aus. Nicht nur die emotionalen Sport Club-Fans, auch Trainer Stefan Rapp zeigte sich nach Abpfiff unzufrieden: „Wir haben nach der Führung leider das Spielen eingestellt. Das ist eigentlich nicht unsere Spielanlage.“ Der Sport-Club bleibt damit auf Rang 13 der Tabelle, der FavAC ist weiterhin fünfzehnter. 

Hier geht's zur Tabelle der Regionalliga Ost
Hernals Favoriten
kurier.at  | 

Kommentare