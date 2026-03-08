Sport-Club verspielt Sieg in letzter Minute
Von Lukas Bergmann und Fabio Tartarotti
Am Freitag hätte der Wiener Sport-Club die Möglichkeit gehabt, sich aus dem Sumpf des unteren Tabellendrittels zu befreien. Der FavAC hatte aber andere Pläne.
Nicholas Wunsch brachte die Hernalser – die noch auf dem Ausweichplatz in Hirschstetten spielten – früh in Führung. Auf Grund der langen Wartezeit vor der Hirschstettner Kantine (zwischenzeitlich 45 Minuten) versäumten einige WSC-Fans das Tor, wurden dafür aber mit kühlem Bier und den legendären Speckstangerln vertröstet. Der Sport-Club legte nicht nach und verwaltete die knappe Führung. Die Passivität rächte sich jedoch in der Nachspielzeit.
Nach einer Nachlässigkeit in der Abwehrkette erzielte Leon Najdovski (93.) den späten Ausgleich für die Gäste aus Favoriten. Ein letztes Aufbäumen des WSC blieb zum Missfallen der Zuseher aus. Nicht nur die emotionalen Sport Club-Fans, auch Trainer Stefan Rapp zeigte sich nach Abpfiff unzufrieden: „Wir haben nach der Führung leider das Spielen eingestellt. Das ist eigentlich nicht unsere Spielanlage.“ Der Sport-Club bleibt damit auf Rang 13 der Tabelle, der FavAC ist weiterhin fünfzehnter.
