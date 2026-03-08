Nach nur zwei Spielen: SC Neusiedl entlässt Muhammet Akagündüz

Von Fabio Tartarotti Im Dezember hatte der SC Neusiedl Muhammet Akagündüz als neuen Teamchef vorgestellt. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler sollte den Traditionsverein aus der Krise holen und den Klassenerhalt in der Regionalliga Ost fixieren. Nach nur zwei Spielen, zwei Niederlagen und einer Torbilanz von 2:5 ist die Ära-Akagündüz am Neusiedler See zu Ende.

Letzte Woche verlor der Neo-Coach sein Debüt im hart umkämpften Burgenland-Derby gegen Parndorf, knapp mit 1:2. Am Samstag setzte es dann eine 1:3-Niederlage beim amtierenden Meister Donaufeld. Die Mannschaft machte von Beginn weg einen unkoordinierten Eindruck. Akagündüz sah nach Abpfiff die rote Karte und stürmte verärgert vom Feld. Am selben Abend wurde er von seinem Verein, nach einer einstimmigen Vorstandsentscheidung, so der sportliche Leiter Günter Gabriel, entlassen.