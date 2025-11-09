Niederlage für den Wiener Sport-Club bei Rapp-Rückkehr

Von Lukas Bergmann Das Duell, auf das viele ihre Blicke richteten, fand in Neusiedl statt. Die Seestädter empfingen den strauchelnden Wiener Sport-Club mit dem Ex-Neusiedler Stefan Rapp als Trainer. Dabei ging es für beide Mannschaften um einiges, da sie beide als direkte Konkurrenten im Sumpf der unteren Tabellenhälfte feststecken.

Vor vollem Haus im Sportzentrum sahen die Fans eine ausgeglichene Partie. In der 41. Minute konnte nach einem Eckball Neusiedl von der Unordnung in Sport-Clubs Strafraum profitieren und Erik Csaba Burai köpfte zum 1:0 ein. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr lagen die Nerven blank, vor allem aufseiten des WSC. In der 75. Minute sah ausgerechnet Stefan Rapp die Rote Karte, weil er mit der Entscheidung, Kapitän Gusic nach einer Verletzungspause nicht sofort wieder zurück aufs Feld zu lassen, nicht einverstanden war. Seine lautstarke Unmutsbekundung führte dazu, dass der Schiedsrichter Rapp auf die Tribüne verbannte.