Erneute Niederlage: Sport-Club-Trainer Rapp im Krisengespräch

Von Fabio Tartarotti

Nach der zweiten herben Niederlage in Folge steckt der Sport-Club in der sportlichen Krise. Anfang Oktober wurde Stefan Rapp vom SC Neusiedl/See geholt um den Verein zu stabilisieren. Nach einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen in vier Spielen mit dem WSC spricht der Trainer über...

... die Probleme

"Wir haben gegen Donau und Oberwart gut angefangen, sind aber früh in Rückstand geraten. Wir haben dann die taktische Disziplin verworfen, und daran gilt es einfach zu arbeiten. Über Tiki-Taka und Ballbesitz brauchen wir nicht diskutieren, wir müssen darauf achten, unser Spielkonzept nicht zu verlieren."