Erneute Niederlage: Sport-Club-Trainer Rapp im Krisengespräch
Von Fabio Tartarotti
Nach der zweiten herben Niederlage in Folge steckt der Sport-Club in der sportlichen Krise. Anfang Oktober wurde Stefan Rapp vom SC Neusiedl/See geholt um den Verein zu stabilisieren. Nach einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen in vier Spielen mit dem WSC spricht der Trainer über...
... die Probleme
"Wir haben gegen Donau und Oberwart gut angefangen, sind aber früh in Rückstand geraten. Wir haben dann die taktische Disziplin verworfen, und daran gilt es einfach zu arbeiten. Über Tiki-Taka und Ballbesitz brauchen wir nicht diskutieren, wir müssen darauf achten, unser Spielkonzept nicht zu verlieren."
... die Mentalität der Mannschaft
"Momentan sind wir in einer schlechten Situation. Die Mannschaft ist verunsichert. Uns fehlt das Mindset, dass wir jeden Rückstand aufholen können. Ich würde der Mannschaft aber niemals Laufwillen oder Charakter absprechen. Ich bin Trainer vom Wiener Sport-Club und ich glaube an meine Mannschaft."
... das anstehende Spiel gegen den Ex-Klub
"Das Spiel hat schon einen speziellen Touch, ich wohne seit zwölf Jahren in Neusiedl. Nach meinem Abgang unterm Jahr gab es viele Diskussionen aber das ist erledigt. Auch für die Tabellenplatzierung ist es ein wichtiges Spiel mit Brisanz."
... seine Ziele als Trainer des Wiener Sport-Club
"Vor der Saison wurde ich als Neusiedl-Trainer gefragt, wer Meister wird. Meine Antwort: Sport-Club. Das ist jetzt sehr futuristisch aber ich möchte hier auf jeden Fall längerfristig etwas Nachhaltiges aufbauen. Akut ist es aber das Ziel, zu punkten und aus dem unteren Drittel der Tabelle zu kommen."
