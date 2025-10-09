Der Wiener Sport-Club präsentiert seinen neuen Trainer

Der Wiener Sport-Club hat einen neuen Trainer. Wie die Hernalser bekanntgaben, übernimmt Stefan Rapp die Kampfmannschaft der Männer und wird somit Nachfolger von Langzeittrainer Robert Weinstabl . Der 53-jährige Rapp leitet bereits in dieser Woche das Training.

Rapp war unter anderem Trainer bei Ritzing, Kapfenberg, Parndorf, Oedt und zuletzt bei Neusiedl. Der gebürtige Tiroler gilt laut Webseite des WSC als "akribischer Arbeiter, der taktische Disziplin mit einem modernen, mutigen Spielstil verbindet". Mit Ritzing holte Rapp bereits den Meistertitel in der Regionalliga Ost.

Sektionsleiter David Krapf-Günther wird zitiert: „Mit Stefan Rapp konnten wir einen Trainer für uns gewinnen, der nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passt. ... Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv mit mehreren Kandidaten beschäftigt und uns bewusst für Stefan entschieden. ... Mit ihm sind wir überzeugt, diesen Weg konsequent gehen zu können. Wir wollen jetzt schnell wieder in die Spur finden und uns die Rückkehr in unser Stadion auch ein Stück weit verdienen!“

Vorfreude

"Der Wiener Sport-Club ist ein Verein mit außergewöhnlicher Geschichte, Charakter und einer besonderen Atmosphäre“, sagt Stefan Rapp bei seiner Vorstellung. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und möchte gemeinsam mit der Mannschaft, dem Trainerteam und den Fans den nächsten Schritt gehen."

Unterstützt wird Rapp vorerst vom bestehenden Betreuerteam.