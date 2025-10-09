Überraschung in der Bundesliga: Kühbauer soll LASK-Trainer werden

Das ist ein echter Paukenschlag: Der LASK scheint auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden zu sein. Und das ausgerechnet bei einem Konkurrenten in der Liga.

Nach Informationen von Sky soll Dietmar Kühbauer vor einer Rückkehr zum LASK stehen. Der 54-Jährige war bereits von 2022 bis 2023 bei den Linzern Cheftrainer. Danach wechselte er zum Wolfsberger AC. Mit den Kärntnern feierte er überraschend große Erfolge und holte in diesem Jahr sogar den Cupsieg. Erst am Montag wurde Kühbauer bei der Bruno Gala als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet.

Schwacher Start in die Liga

Der LASK hatte sich vor wenigen Tagen von Trainer Joao Sacramento getrennt. Interimistisch übernahm Maximilian Ritscher. Die Linzer haben von den ersten neun Pflichtspielen fünf verloren und liegen damit weit hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück. In der Bundesliga belegt man nur den vorletzten Platz. Der WAC hingegen liegt auf Rang zwei, nur einen Zähler hinter Sturm Graz.