Warum sich WAC-Coach Kühbauer selbst an der Nase nehmen will

Am Mittwoch wollen sie auch im Cup die Chance auf das internationale Geschäft wahren. Da sind die Kärntner beim LASK zu Gast. Eine Finalteilnahme in Klagenfurt quasi als halbes Heimspiel hätte besonderen Reiz für die Lavanttaler.

Der WAC war am Sonntag mit seiner Leistung beim 1:1 gegen Sturm recht zufrieden. Und das, obwohl man gegen den Meister erstmals in dieser Saison nach zwei 3:0-Erfolgen nicht gewinnen konnte.

In Linz wird der WAC von Kühbauer gecoacht werden. Die Sperre, die dem WAC-Trainer Gelb-Rot in der ersten Halbzeit gegen Sturm eingebracht hat, muss er in der Bundesliga kommenden Sonntag beim Gastspiel bei der Wiener Austria absitzen.

Fair fühlt er sich von Schiedsrichter Julian Weinberger nicht behandelt, als der in der 37. und 39. Minute zweimal Gelb zückte. "Bei der ersten Gelben habe ich zweimal 'He' gesagt, er (Anm.: der Linienrichter) hat gesagt: 'Ich bin kein Pferd.' Ich habe gesagt, wer redet von Pferd, ich will was wissen. Bei der Zweiten war ich ihm zu stolz. Ich habe weder mit dem Schiri noch mit dem Linienrichter kommuniziert", erzählte Kühbauer.