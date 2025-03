Nächste Frist verstreicht: Warum die Austria Jürgen Werner nicht auszahlen kann

Im vergangenen Jahr tobte am Verteilerkreis ein Grabenkampf. Es standen einander innerhalb der Wiener Austria zwei Lager gegenüber, es drohte eine Zerreißprobe zwischen der Investorengruppe WTF rund um Jürgen Werner und dem Verein, repräsentiert von Präsident Kurt Gollowitzer.

Diese Frist wird ohne Ergebnis verstreichen, da die Austria die vereinbarten 7,5 Millionen nicht aufbringen kann und will. Trotz des Verkaufs des Stadions an die Stadt Wien um 39,4 Millionen Euro. Somit bleibt in Wien-Favorit vorerst einmal alles beim Alten.