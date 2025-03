Perfekter Start für Violett: Die Austria ist Tabellenführer

Die Wiener Austria stellte sich nach dem sensationellen Grunddurchgang und der Punkteteilung zurecht die bange Frage, wo man denn nun zu Beginn der Meistergruppe wirklich stehe. Und ob man den Schwung in die finale Phase mitnehmen könne. Die Veilchen gaben sich in Linz nach zwei Minuten selbst die Antwort mit einer frühen Führung gegen Blau-Weiß.

Ein Zuspiel von Prelec vollendete Fitz mit einem schönen Schupfer über den Torhüter zum 1:0. Den Traumstart machte dann Ranftl in der 17. Minute perfekt, aus 23 Metern traf er mit einem schönen Schuss zum 2:0. Die Austrianer hatten in Folge das Geschehen unter Kontrolle, den Gegner im Griff, ließen sogar gute Konterchancen ungenützt. Blau-Weiß gab sich aber nicht geschlagen und versuchte wieder zurück in die Partie zu kommen.