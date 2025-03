Die Austria muss demnach für die Nutzung des Stadions jährlich 1,4 Mio. Euro an die Stadt überweisen. Hacker informierte am Montag die Mitglieder des Landessportrates über den aktuellen Stand. Das Vorhaben fand in dem Gremium breite Zustimmung, wurde im Anschluss der APA berichtet. Gegenstimmen habe es keine gegeben. Die weiteren Schritte sind bereits fixiert: Die Übernahme des Stadions soll am 23. April im Wiener Gemeinderat beschlossen werden.

Baurechtsvertrag wird durch Pachtvertrag ersetzt

Im Zuge des Prozesses wird der bestehende Baurechtsvertrag aufgelöst, durch einen Pachtvertrag ersetzt und das UEFA-Vier-Sterne-Stadion in das Eigentum der Stadt Wien überführt. Der Betrieb der Generali Arena wird laut Hacker bei der FK Austria Wien AG verbleiben, die weiterhin auch für das Management der Anlage zuständig sein wird. Die Stadt hat über die MA 51 (Sport Wien) hier jedoch ein Kontrollrecht.

Vertraglich fixiert wird auch die multifunktionale Nutzung des Objekts. Dies wurde in den vergangenen Wochen mit der Austria erarbeitet, wie es hieß. Geplant ist - neben dem regulären Spielbetrieb der Austria - etwa bei Bedarf die Durchführung von ÖFB-Nationalteamspielen, Cup-Finalmatches, aber auch die Durchführung von Spielen anderer Sportarten wie American Football. Sichergestellt werden soll auch die Nutzungsmöglichkeit für andere Wiener Fußballvereine im Fall eines Aufstiegs in die Bundesliga. Auch Amateur-Events des Breitensports sollen dort Platz finden.