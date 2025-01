Frühjahrsputz bei Austria: Stadionverkauf, Lizenz und alte Rechnungen

Der Stadionverkauf

Die Stadt Wien sollte im ersten Quartal das Geld überweisen, am 19. Februar gibt es zu diesem Thema einen Gemeinderat. Der Verkaufspreis ist nicht offiziell, kolportiert wurden zuletzt zwischen 42,5 und 45 Millionen Euro. Die Austria strebt laut AG-Vorstand Harald Zagiczek an, Betriebsführer im eigenen Stadion zu bleiben und nicht ausschließlich in die Rolle des Mieters zu schlüpfen.

Als wichtiger Schritt wurde nun ein externer Gutachter bestellt, der den Wert der Immobilie beurteilen soll. Das verkündete Sportstadtrat Peter Hacker. Wie angekündigt will die Stadt das Vorkaufsrecht auf die Generali Arena nutzen, der Deal könnte bereits in einigen Wochen besiegelt sein.