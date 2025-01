Endlich Ruhe im Verein: Die Austria ist motiviert wie schon lange nicht

Es ist ungewohnt ruhig in Wien-Favoriten. Hinter den Kulissen hat man sich darauf geeinigt, die Tumulte ins Abseits zu stellen, sportlich möchten die Violetten, aktuell auf Platz zwei der Tabelle, die weiteren Schritte tätigen.

Der erste steht am kommenden Samstag im Viertelfinale des ÖFB-Cups an, wenn man in Graz bei Sturm gastiert. Klub-intern hat man bei der Austria den Cup ins Visier genommen, möchte auf diesem Weg endlich wieder einen Titel bejubeln.