Krise beim Sport-Club: "Uns fehlt der Glaube ans große Ganze."

Nach der interimistischen Übernahme von Ex-Sport-Club-Kicker Jürgen Csandl musste der Sport-Club am Freitag eine 1:5-Abfuhr beim SV Horn einstecken und rutscht auf dem 13. Tabellenrang ab. Nachdem man mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet war, steckt man nun tief in der sportlichen Krise .

Csandl weiß, es braucht die richtige Mentalität, um sich aus dem Tief zu kämpfen: „Aktuell fehlt der Glaube ans große Ganze ein bisschen. Wir müssen jetzt zusammenrücken und uns den Ernst der Lage vor Augen führen. Wir können uns nicht auf Dinge, wie die Farbe der Trainingsleiberl oder die Härte der Bälle konzentrieren, wenn die Basics, wie die Laufbereitschaft, nicht gegeben sind. Es braucht jetzt harte Arbeit.“