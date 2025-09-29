Der WSC verlor die letzten 3 Spiele und steht in der Regionalliga Ost derzeit nur auf Rang 13. Bis zur Bestellung des neuen Trainers übernimmt das Betreuerteam interimistisch das Training.

Die zweite Ära von Robert Weinstabl beim Wiener Sport-Club ist vorbei. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wird die Zusammenarbeit mit dem 42-Jährigen im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung beendet.

Nach "nicht zufriedenstellenden Saisonstart": Weinstabl und Wiener Sport-Club trennen sich

„Wir danken Robert Weinstabl sehr herzlich für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Monaten seiner zweiten Amtszeit. Robert hat die Mannschaft mit großer Leidenschaft betreut, wichtige Impulse gesetzt und in der letzten Saison nach einer erfolgreichen Rückrunde noch den ÖFB-Cup-Platz erreicht. Dennoch sind wir nach intensiven Gesprächen und einem für alle nicht zufriedenstellenden Saisonstart zu dem Schluss gekommen, dass wir für die sportliche Weiterentwicklung einen neuen Weg einschlagen werden. Diese Entscheidung ist uns keinesfalls leicht gefallen, jeder, der Robert kennt weiß, dass er immer mit vollstem Einsatz rund um die Uhr für den Wiener Sport-Club agiert hat", erklärt Sektionsleiter David Krapf-Günther in einer Aussendung die Entscheidung.

Weinstabl war bereits von Juli 2019 bis September 2023 als Trainer des Wiener Sport-Clubs tätig.