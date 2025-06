Gewagter Plan: Nur zwei Heimspiele im Herbst für Traditionsverein

Der Wiener Sport-Club will im Frühjahr 2026 so viele Spiele wie möglich im neuen Stadion austragen.

Der Start in die Vorbereitung ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen, der Wiener Sport-Club musste sich im ersten Testspiel dem SV Horn 1:3 geschlagen geben. Voll nach Plan läuft hingegen der Stadion-Bau in Dornbach, die neue Heimat der Schwarz-Weißen soll im Frühjahr 2026 fertig sein. Das wiederum veranlasste die Verantwortlichen zu einem gewagten Schritt: Der Sport-Club verzichtet in der anstehenden Herbstsaison der Regionalliga Ost fast zur Gänze auf Heimspiele.

Nur zwei Mal wird der Sport-Club in der ersten Saisonhälfte vor den eigenen Fans antreten. Nach dem Auswärtsstart in Retz (2. August) kommt Union Mauer in der zweiten Runde ins WSC-Trainingszentrum (8. August), der Ausweichheimstätte schon in der letzten Saison. Danach geht es nach Oberwart (15. August), bevor der FavAC zum Sport-Club kommt (22. August). Und dann? Dann gibt es für die Mannschaft von Trainer Robert Weinstabl im Jahr 2025 nur noch Auswärtsspiele. "Unser Plan ist, im kommenden Herbst möglichst viele Partien auswärts zu spielen", hat WSC-Sektionsleiter David Krapf Günther vor wenigen Wochen angekündigt. Aber warum das? "Damit wir mit der Eröffnung des Stadions im Frühling 2026 fast nur Heimspiele zu haben." Die Gespräche mit den Kontrahenten sind gut verlaufen, alle waren zum Tausch des Heimrechts bereit.