Was der Sport-Club-Platz mit dem Estadio Bernabéu gemeinsam hat

In den Katakomben sind bereits die Trennwände für die Kabinen aufgestellt. Vier an der Zahl, damit auch Football-Mannschaften untergebracht werden oder Frauen- unmittelbar vor oder nach Männerteams spielen können. Insgesamt 6 WC-Gruppen werden den maximal 5.500 Zuschauern (4.500 bei internationalen Begegnungen) zur Verfügung stehen. Der Rohbau der Friedhofstribüne soll in zwei bis drei Wochen ebenfalls fertig sein.