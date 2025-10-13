Sport-Club-Trainer Rapp lobt Mannschaft nach siegreichem Debüt

Von Fabio Tartarotti Im ersten Spiel unter Trainer Stefan Rapp holte der Wiener Sport-Club am Freitagabend den ersten Sieg seit 6. September. Zuvor mussten die Dornbacher vier Niederlagen in Folge einstecken. Rapp verließ Regionalliga-Ost-Konkurrenten SC Neusiedl am Beginn der Woche.

Zu Gast bei Tabellenschlusslicht TWL Elektra die, nach der Freistellung von Patrick Salomon und Marcus Pürk Anfang der Woche, noch keinen neuen Trainer vorgestellt haben, verschliefen die Schwarz-Weißen den Start der Partie. In der sechsten Minute traf Erik Hoscha nach verlängerter Flanke ins linke Eck und brachte die Hausherren in Führung. Die Gäste waren über die restliche erste Hälfte spielbestimmend, konnten die Abwehr der Elektra aber nicht knacken.

In Hälfte zwei hielten die Favoritner dem Dauerdruck aber nicht mehr stand. In der 61. Spielminute läutete Sport-Club-Kapitän Luka Gusic die Aufholjagd ein, in dem er den Ball nach einer nicht geklärten Ecke ins Tor köpfelte. Nur acht Minuten später fand eine Flanke des eingewechselten Daniel Kalajdzic den Kapitän im Strafraum, der abermals per Kopf traf und eine Gelbe Karte für das Ablegen der Arbeitskleidung billigend in Kauf nahm – sehr zur Freude der Sport-Club-Fans, die an diesem Abend am Raxplatz klar in der Überzahl waren.